الكويت – أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وتعهد في كلمة بالمناسبة على العمل على أمن واستقرار وازدهار بلاده.

وأعرب أمير دولة الكويت الجديد عن الاعتزاز “بدستورنا ونهجنا الديمقراطي”.

كما أكد على استذكار توجيهات الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، ونصائحه السديدة والاعتزاز بها.

وقال إن “وطننا يواجه اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة لا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود”

يأتي ذلك فيما تستعد الكويت لمراسم دفن الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أسهم في قيادة الكويت في واحدة من أكثر العقود اضطرابا بالمنطقة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد نادى بولي العهد الشيخ نواف أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج.

هذا، وسيقتصر حضور مراسم جنازة الأمير الراحل على أفراد الأسرة الحاكمة بسبب المخاوف من عدوى الفيروس التاجي.

وكانت جنازة الأمير السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح في عام 2006 قد شهدت حضور الآلاف من الكويتيين واصطفاف جموع من المواطنين والمغتربين في الشوارع.

المصدر: وكالات