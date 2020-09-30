ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إنّ تحرّكات من وصفهم بـ” مرتزقة الفاغنر ” تدلُّ على عدم رغبتها بالتوجّه للحلول السلمية أبدًا حسب زعمه، مشيرًا إلى أنّها تقوم بالتوافق مع من وصفهم بـ”مليشيات الكرامة” (القوات المسلحة الليبية) والتحصين المستمرّ ونشر العديد من المنظومات في المنطقة للتحضير لشنّ حرب قريبًا.

القايد اعتقد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أنّ “الفاغنر” لا تتّفق مع المفاوضات التي تحدث في مصر بشكل كبير، معتبرًا أنّ هذه التحشيدات وحفر الخنادق والتدريب على زرع الألغام والسيطرة على جزء من براك الشاطئ يدلُّ على سعيهم إلى التوجه للحرب حسب زعمه.

وأضاف: “كان من المفترض أن تكون المباحثات والمفاوضات التي تجري في المغرب ومصر واضحة على ما يجري في الأرض، ما يحدث من المرتزقة الآن وبالاشتراك مع مليشيات الكرامة دليل أنها لا تسعى لذلك، بالعكس هي تريد حدوث حرب والمكوث لأطول مدة”.

وإدعى بأنّ روسيا لم تشترك في المباحثات والمفاوضات ومن غير المعروف ما السر وراء اختفاءها عن المفاوضات بالرغم من كونها تملك زمام الأمور في سرت والجفرة والجنوب، معتقدًا أنها تسعى للبقاء مدة طويلة في ليبيا.

واختتم قائلًا: “نحن في حالة طوارئ ونرصد كلّ التحرّكات، حيث تصلنا الأخبار أولًا بأول ونستعد لذلك. لدينا جنود معنوياتهم مرتفعة جدًا ويدافعون عن وطنهم بكل ما يملكون. غرف العمليات مستمرّة بالاستعداد ووضع الخطط للمواجهة والدفاع عن الوطن وهناك تواصل بشكل دائم مع السراج لعرض التقارير عليه والاتفاق على ما سيتمّ اتخاذه من إجراءات في أيّ حالة طارئة”.