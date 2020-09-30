ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عز الدين المشنون أنّه قد تم توحيد إدارة الخطوط الجوية الأفريقية فرع مدينة بنغازي.

المشنون وفي تصريح لموقع قناة “ليبيا 218” اليوم الأربعاء لفت إلى اختيار عبد الرحمن صالح زيد رئيسًا جديدًا للفرع، مشيدًا بدور قطبي الإدارة السابقة للخطوط الأفريقية في مدينة بنغازي لما أبدوه من رغبة في توحيد عمل الشركة، موضّحًا أن إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي بذلت مجهودات حثيثة لتسليم الأعمال للرئيس الجديد.

رئيس مجلس الإدارة أعرب عن امتنانه لمجهودات رئيس إدارة حوكمة الشركات في الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في مدينة طرابلس ميلاد الهجرسي؛ لما كان له من دور في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون بين الإدارتين.