كوريا ج – أفادت بيانات وإحصاءات نفطية، بأن مصافي التكرير في كوريا الجنوبية لن تزيد مشترياتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، بسبب تعثر الطلب المحلي.

وعزت سيئول قرارها إلى انخفاض معدلات تشغيل المصافي نسبيا في أعقاب عودة تفشي فيروس كورونا مؤخرا في البلاد.

وأكدت نشرة “بلاتس” الأمريكية المتخصصة بنشر أسعار النفط ومشتقاته، أن “واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الكويتي انخفضت إلى النصف تقريبا، لتصل إلى 8.041 مليون برميل في أغسطس الماضي، من أصل 15.148 مليون برميل في العام السابق”.

المصدر: “القبس الكويتي”