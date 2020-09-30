فرنسا – أكد منظمون إن الأمريكية سيرينا وليامز، المصنفة أولى عالميا سابقا، انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بسبب إصابة بوتر العرقوب قبل خوض مباراتها في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

وكان من المفترض أن تلتقي اللاعبة الأمريكية المخضرمة (39 عاما)، مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا في ملعب “فيليب شاترييه”، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ووصلت وليامز، إلى الدور الثاني من البطولة، عقب الفوز على مواطنتها كريستي آهن، بنتيجة 7-6 و6-0.

وسبق لوليامز الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثلاث مرات، من إجمالي 23 لقبا حصلت عليها في البطولات الأربع الكبرى، وكانت تمني النفس في التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة فرنسا، لمعادلة الرقم القياسي للاعبات الأكثر فوزا بالبطولات الكبرى، لكن الإصابة دمرت حلم الأمريكية المخضرمة.

المصدر: وكالات