فرنسا – حقق الروسي أندريه روبليف، عودة مذهلة في مباراته أمام الأمريكي سام كويري، في الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، بعدما حول تأخره بمجموعتين إلى فوز بثلاث مجموعات لاثنتين.

وحسم كويري المجموعتين الأولى والثانية بصعوبة 7-6 و7-6 بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال، لكن النجم الروسي، انتفض في المجموعات الثلاث التالية، ليفوز بالمباراة بواقع 6-7، و6-7، و7-5، و6-4، و6-3 في ثلاث ساعات و20 دقيقة.

وقال روبليف البالغ عمره 22 عاما بعد هذا الفوز الدراماتيكي: “كنت متوترا تماما من بداية المجموعة الأولى إلى نهاية المجموعة الخامسة الأخيرة، كنت في حالة ذهول. لم أستطع حتى اتخاذ خطوة. هذا نادرا ما يحدث لي على أي حال.. أنا سعيد لأن لدي فرصة أخرى، وهي فرصة لإظهار أداء مختلف تماما. أتمنى أن أفعل ذلك”.

وسيلعب النجم الروسي في الدور الثالث مع الإسباني ألخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا، الذي أطاح بالفرنسي هارولد مايوت، بفوزه عليه بنتيجة 7-6، 6-3، و7-5.

المصدر: .sport-express.ru