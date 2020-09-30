“بنك بريكس” يصادق على مشاريع في روسيا والهند بأكثر من مليار دولار

“بنك بريكس” يصادق على مشاريع في روسيا والهند بأكثر من مليار دولار

روسيا – وافق مجلس إدارة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة “بريكس” على تخصيص قروض لخمسة مشاريع جديدة بقيمة 1.03 مليار دولار في روسيا والهند.

ووفقا لبيان صدر عن الخدمة الصحفية للبنك، فإن الموافقة على القروض تمت خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم الأربعاء.

وصادق البنك التابع لمجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) على ثلاثة قروض في روسيا، وقرضين في الهند.

ووافق البنك على قرضين للهند بقيمة 740 مليون دولار لتمويل إنشاء خط مترو في مدينة مومباي، بالإضافة إلى إنشاء نظام نقل عالي السرعة على طول طريق دلهي – غازي أباد – ميروت.

كذلك سيتم تخصيص قرض بقيمة 100 مليون دولار لمشروع يتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل في الموانئ الروسية، وتجديد الأسطول، وزيادة الشحن العابر، والتجارة وحركة الركاب.

فيما سيخصص قرض آخر بقيمة 100 مليون دولار من أجل برنامج لتشييد الطرق في روسيا، ويتضمن البرنامج مد حوالي 500 كيلومتر من الطرق السريعة من الفئة الأولى وإنشاء البنية التحتية ذات الصلة.

كما سيتم تخصيص قرض بقيمة 100 مليون دولار لمشروع لتحديث إمدادات المياه وأنظمة معالجة المياه في روسيا.

المصدر: “تاس”