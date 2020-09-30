ليبيا – علّق الخبير العسكري التونسي العميد المتقاعد مختار بن نصر على توقيت جولة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في المنطقة المغاربية، مبينًا أنها تثير الكثير من التساؤلات حول أجندتها الأمنية، وعلاقتها بتطوّرات الملف الليبي وشرق المتوسّط.

بن نصر أعرب في تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية اليوم الأربعاء عن اعتقاده بأنّ جولة وزير الدفاع الأميركي تأتي في ظرف تشهد فيه الأزمة الليبية تطوّرات حثيثة عكستها عودة المحادثات في المغرب، واستقالة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج المُرتقبة، مع تواصل الصراع والتجاذبات والحضور التركي والروسي والمصري في ليبيا.