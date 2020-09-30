روسيا – أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإدارات المختصة في الحكومة بفرض حظر كامل على تصدير الأخشاب الصنوبرية غير المصنعة والقيمة من البلاد.

وجاءت تعليمات بوتين خلال اجتماع جرى اليوم الأربعاء حول تطوير قطاع الأخشاب ومجمع الغابات، والإجراءات اللازم اتخاذها لوقف الأنشطة غير الشرعية.

ووفقا للرئيس الروسي فإن حظر التصدير يجب أن يطبق على “تصدير المواد الخام من الأخشاب أو غير المعالجة من الأصناف الصنوبرية”.

وقال بوتين، إن ما يحدث هناك (في قطاع الأخشاب) لا يمكن للعاقل تقبله.

كذلك طالب الجهات المختصة بزيادة الرقابة على الغابات في روسيا.

وأشار إلى أن الحظر يجب أن يطبق في 1 يناير 2022، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة الجمركية حتى لا يتم تصدير الأخشاب الخام (الدائرية) كأخشاب معالجة (منشورة).

المصدر: “نوفوستي”