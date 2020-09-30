جنرال روسي: تركيا جاءت إلى سوريا لتبقى فيها إلى الأبد

جنرال روسي: تركيا جاءت إلى سوريا لتبقى فيها إلى الأبد

سوريا – أكد الفريق الروسي المتقاعد سيرغي تشفاركوف، إن تركيا جاءت إلى سوريا لتبقى فيها إلى الأبد، وهي الآن تشكل مناطق حكم ذاتي موالية لها في شمال وشمال غرب البلاد.

وأضاف الجنرال، الذي شغل في عام 2016، منصب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا: “في الوقت الحالي، تقوم تركيا بشكل مكثف بتشكيل مناطق حكم ذاتي مؤيدة لتركيا في شمال وشمال غرب سوريا، ملمحة بذلك عمليا بأنها دخلت إلى هذا البلد إلى الأبد”.

ويرى الضابط الروسي، أن هذا بالذات يفسر الموقف السلبي لتركيا من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سبتمبر 2018 مع روسيا بشأن إدلب، آخر معقل كبير للمسلحين في سوريا.

وتابع سيرغي تشفاركوف، القول: “هذا هو بالتحديد سبب الهجمات التي تشنها هيئة تحرير الشام على قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام طائرات بدون طيار وراجمات الصواريخ البعيدة المدى”.

وقال الجنرال: “من المعروف أن تركيا فقط تملك في المنطقة راجمات صواريخ يزيد مداها على 40 كيلومترا، وهذه الراجمات (T-122 Sakarya التركية)، وصلت بشكل ما إلى أيدي هيئة تحرير الشام”.

المصدر: نوفوستي