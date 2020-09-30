جونسون يحذر من مخاطر انقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات

جونسون يحذر من مخاطر انقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات

إنجلترا – ذكر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن اختلال التوازن الطبيعي سيكون له “عواقب وخيمة”، محذرا من مخاطر انقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات.

وذكر بيان صادر عن مكتبه، أن هذا التحذير سيتطرق له جونسون خلال قمة تتعلق بالتنوع البيولوجي ستعقد برعاية الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: “زهاء مليون نوع من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض”.

وحذر رئيس الحكومة البريطانية في بيانه من أن اختلال التوازن البيئي سيكون له “عواقب وخيمة على الاقتصاد والمناخ والأمن الغذائي والصحة العامة وجميع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ودعا جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات منسقة لوقف تدهور التنوع البيئي.

وتعهدت الحكومة البريطانية بزيادة المناطق المحمية من 26٪ إلى 30٪ من مساحة المملكة المتحدة بحلول عام 2030.

وفي العام الماضي، أعلنت المملكة المتحدة أيضا عن إنشاء تحالف عالمي للمحيطات لدعم إنشاء مناطق محمية تغطي 30٪ من محيطات العالم بحلول عام 2030.

وفي الوقت الحالي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، بعض الدول مثل بلجيكا والغابون وإيطاليا وكندا وكينيا وكوستاريكا ونيجيريا والبرتغال وفنلندا وألمانيا وكرواتيا والسويد والإكوادور وعدد من الدول الأخرى، تدعو من خلال أجندة المبادرة الدولية إلى ضرورة أن تحول دول العالم أجزاء من أراضيها لمناطق محمية بحلول عام 2030.

المصدر: تاس