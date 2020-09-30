ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنّ تقديم التنازلات من قبل حكومة الوفاق كقبولها التحاور مع عقيلة صالح والمشاركة في الحوار المنعقد في مصر، منح خليفة حفتر ما لم يستطع تحقيقه عسكريًا على طبق من ذهب، بحسب تعبيره.

دبرز اعتبر خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أنّ ضعف الإدارة العسكرية في حكومة الوفاق هو السبب بما حصل عليه حفتر؛ لأنّه عندما تراجع لم يتم ملاحقته، بل تم منحه فرصة زمنية كافية لـ”يتمترس” ويرفع سقف المطالب ويغلق الحقول النفطية ويجعلها ورقة مساومة، على حد قوله.

وأضاف: “على المستوى الشخصي أعتبره ضعفًا وهوانًا وقلّة حيلة، عندما عاد المشري من المغرب عقدنا جلسة وإحاطة تضمّنت أنَّ المجلس الرئاسي لهم أي للمنطقة الشرقية، وهذه تعد لغة المحاصصة الجهوية المقيتة التي لا تخلوا من الصفقات المشبوهة، هل يمكن منحه الرئاسي والمصرف المركزي بكل بساطة؟ شخصيًا أرفض اإعطاء منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي للمنطقة الشرقية”.

كما زعم أنّ المعايير التي تتعلّق بالمناصب السيادية السبعه تم التوافق عليها بالمحاصصة، ومن الممكن اختيار الشخصيات بذات الطريقة أيضًا، مبيّنًا أنّ جلسات الحوار التي تعقد في المغرب تركّز على التعاطي مع أسماء المناصب السيادية.