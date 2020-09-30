روسيا – تقدمت شركة روسية بدعوى قضائية ضد أكبر المصارف الروسية “سبيربنك” مطالبة إياه بدفع تعويضات تصل إلى مليار روبل (نحو 13 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وتتهم AllTime، وهي شركة روسية تمتلك سلسلة من متاجر الساعات والمجوهرات، مصرف “سبيربنك” بتقليد علامتها التجارية.

وتقول AllTime إن الشعار الجديد لمصرف “سبيربنك” يكرر علامتها التجارية، والتي كانت قد سجلتها في العام 2018.

من جهته استبعد مصرف “سبيربنك” مسألة أن تكون العلامة التجارية مقلدة، وقال إنه قبل إطلاق العلامة الجديدة تم فحصها فيما يتعلق بالتقليد.

وذكرت “نوفوستي” أن محكمة التحكيم في موسكو سجلت اليوم الأربعاء دعوى قضائية من قبل AllTime ضد “سبيربنك”، لكنها أشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد أولى الجلسات.

وكان “سبيربنك” قد أعلن الخميس الماضي عن إطلاق شعار جديد له، وقال المصرف إن يريد تنويع أنشطته لتشمل مجالات جديدة، مثل اللوجستيك، أي أن الأنشطة لن تقتصر على الخدمات المصرفية.

(الدولار = 78.3 روبل روسي)

المصدر: “نوفوستي”