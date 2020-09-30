إنجلترا – أعار نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لاعب وسطه روس باركلي إلى مواطنه أستون فيلا لمدة عام واحد، بحسب ما أعلن الناديان اليوم الأربعاء.

وواجه الدولي الإنجليزي باركلي (26 عاما)، منافسة قوية لحجز مركزه مع النادي اللندني، لاسيما وأن الأخير دعم خط وسطه في الصيف بتعاقدات من العيار الثقيل مع المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، والألماني كاي هافرتس (باير ليفركوزن الألماني)، علما بأن تشيلسي يضم في صفوفه أيضا الشاب مايسون ماونت (21 عاما)، والأمريكي كريستيان بوليسيك.

وعلق مدرب فيلا، دين سميث على تعاقد فريقه مع باركلي قائلا: “الحصول على لاعب بجودة روس (باركلي) هو بمثابة انقلاب لنادينا، وأنا متأكد أنه سيطور ويحسن فريقنا”.

ويأمل باركلي بأن يحجز مركزا أساسيا مع أستون فيلا، الذي تفادى الهبوط في المرحلة الأخيرة من دوري الموسم الماضي، لكنه بدأ الموسم الحالي على وقع تحقيقه انتصارين في “البريميرليغ”، ليحتل المركز الرابع برصيد ست نقاط.

ومن المرجح أن يبدأ باركلي يوم الأحد المقبل، مغامرته الجديدة بقميص أستون فيلا أمام ضيفه بطل الدوري ليفربول، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز.

المصدر: أ ف ب