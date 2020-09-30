سوريا – كشف مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، عن انفراجة قريب في أزمة البنزين في سوريا، التي تشهد ازدحاما كبيرا أمام محطات الوقود بسبب نقص مادة البنزين.

وقال المصدر، لصحيفة “الوطن”، إن سوريا ستشهد انفراج أزمة البنزين اعتبارا من يوم غد الخميس.

وكانت صحيفة “الوطن” قد ذكرت الاثنين الماضي، أن كوادر مصفاة بانياس السورية أنهت عمليات الصيانة لوحدات إنتاج البنزين وأضاءت شعلة المصفاة الشرقية، معلنة إقلاعها بنجاح وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لانتهاء الأعمال.

وأكد مدير عام المصفاة السورية بسام سلامة، أنه يتم الآن القيام بجميع الإجراءات الفنية التي تتبع عملية الإقلاع بغية استئناف عملية إنتاج البنزين.

المصدر: “الوطن”