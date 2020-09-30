ليبيا – قال السفير الليبي في المغرب عبد المجيد غيث إنّ جولة جديدة من المفاوضات الليبية انطلقت أمس الثلاثاء بمدينة بوزنيقة التي احتضنت الجولة السابقة من المفاوضات بداية الشهر الجاري.

غيث وتصريح خاص لسوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أنّ وفد النواب والدولة وصلا المغرب، ويستعدّان لعقد المفاوضات التي من المتوقّع أن تنتهي بالتوقيع على التفاهمات التي تم التوصّل إليها خلال الجولة الأولى من الحوار الليبي، التي احتضنتها المغرب من 6 إلى 10 من الشهر الحالي.

وأضاف السفير غيث أنّ المستشار عقيلة صالح قد يحضر التوقيع على الاتفاق النهائي الخميس المقبل إذا أحرزت المفاوضات تقدمًا.