ليبيا – أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان استئناف الإنتاج بحقل السرير النفطي، وقدّم الشكر والثناء لمستخدمي الشركة.

بن شتوان قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للشركة: إنّ حقل السرير النفطي يعتبر أكبر الحقول في الشركة، ومن الحقول الكبرى في البلاد وأفريقيا. مشيرًا إلى أنه رغم ظروف التنقّل الصعبة وبعد المسافة والتحوطات والإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا، استطاع مستخدمو الشركة بكلّ إخلاص وتفانٍ البدء في تشغيل حقل السرير لتواصل العمل الدؤوب لتشغيل الحقل بالكامل في مناخ آمن.

كما تقدّم بالشكر لجميع المستخدمين في المقر الرئيسي وجميع الحقول والمواقع الذين واصلوا العمل في أوضاع صعبة بكل المقاييس، لاستئناف التشغيل وعودة الإنتاج بكل قدرة وكفاءه تفخر الشركة بها، وتعتز بهمتهم العالية وانتمائهم لشركتهم ومحافظتهم على مكانتها.