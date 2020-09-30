ليبيا – تلقّى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية النمساوي “اليكساندر شالينبرج” أمس الثلاثاء للتباحث حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المُشترك للبلدين.

شكري استعرض خلال الاتصال -بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة- الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك التطوّرات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في كافّة الأراضي الليبية، وإنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق اختراق ملموس في المسارات المختلفة، بما يتّسق مع مُخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبما يستهدف التوصّل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة لمختلف أوجه الأزمة الليبية.