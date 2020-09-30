كندا – معظم أنواع العناكب غير ضارة بالبشر، ولكن إذا كنت ممن لا يحبون مشاركة منازلهم مع “ضيوف” تملك ثمانية أرجل، فمن الطبيعي أن تبحث عن الطرق الأمثل لطردها خارجا.

وتتزايد مشاهدة العنكبوت في الوقت الحالي لأنه موسم التزاوج، لذلك، يكشف موقع “إكسبرس” البريطاني، عما يمنع العناكب من الدخول إلى منزلك بطرق سهلة وبسيطة.

ما الذي يمنع العناكب من دخول منزلك؟

1- صائد العنكبوت:

يمكنك شراؤها عبر الإنترنت أو في الكثير من متاجر الأدوات المنزلية والأجهزة والأثاث.

وهي أداة ليست قاسية كما يبدو، حيث أنها تشبه المكنسة الكهربائية، ويمكنك ببساطة التقاط العنكبوت بلطف وإخراجه من المنزل بسهولة.

2- زيوت الحمضيات والزيوت الأساسية:

تكره العناكب الحمضيات، لذا استخدمها لصالحك.

وقالت لوسي أسكو من Hilarys.co.uk: “يُعتقد أن العناكب تكره رائحة الحمضيات، لذا حاول وضع شرائح من الليمون الطازج أو الجير أو فرك قشرها عبر عتبات النوافذ والأبواب كطارد طبيعي للحشرات”.

وأضافت: “إذا لم يكن الليمون هو الرائحة المناسبة لك، يمكنك أيضا تجربة بعض الزيوت الأساسية، مثل النعناع أو القرفة أو زيت شجرة الشاي، لإبعاد العناكب”.

وبهذه الطريقة ستضوغ رائحة رائعة في منزلك ويخلو من العنكبوت.

3- الخل:

للخل رائحة لا تستطيع العناكب تحملها. وقالت لوسي: “الرذاذ المصنوع من خليط من الماء والخل سيكون له نفس التأثير في ردع العناكب”.

ونصحت لوسي برش هذا الرذاذ في الشقوق في المنزل وحوله والتي من المحتمل أن تكمن فيها العناكب وتريد وضع بيضها فيها. وهذا سوف يمنعها من التكاثر.

4- شجرة الأوكالبتوس:

يجب أن تؤدي زراعة شجرة الأوكالبتوس أيضا إلى إبعاد العناكب.

ويميل البشر إلى حب رائحة الأوكالبتوس وهي إضافة جميلة إلى حديقة باهتة المظهر. وهذه الرائحة تصد العناكب دون الإضرار بها.

كما أنه يقضي على الصراصير والبراغيث والبعوض والذباب.

المصدر: إكسبرس