إسبانيا – انتزع فالنسيا فوزا ثمينا من ملعب مضيفه ريال سوسييداد 1-0، في مباراة جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقية 75، ولتقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، التي تدخلت في الأنفاس الأخيرة من اللقاء لإلغاء هدف أحرزه الفرنسي روبن لونورماند لسوسييداد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتبين بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد للقطة الهدف، أن أريتز إلوستوندو لاعب سوسييداد، استخدم ذراعه في بداية الهجمة التي أدت للهدف ليلمس كرة أنقذها الحارس خاومي دومينيك قبل وصولها إلى لونورماند ليضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة الثمينة، ارتقى فالنسيا إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بعد أن رفع رصيده إلى سبع نقاط، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند خمس نقاط في المرتبة الرابعة.

المصدر: وكالات