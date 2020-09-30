فنزويلا – صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة “بترو”.

وقال مادورو، في كلمة ألقاها أثناء تقديمه قانون مكافحة الحصار في المجلس الوطني التأسيسي: “قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ “بترو” في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير”.

وأكد الرئيس الفنزويلي، أنه منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة سواء مع دونالد ترامب أو جو بايدن، طالما أنهما يسمحان بعلاقات قائمة على الاحترام بين البلدين.

وشدد على أن بلاده ستهزم كل من يفوز في الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل.

وأضاف مادورو، “لا أحد ينخدع بانتخابات الولايات المتحدة، يجب أن تكون فنزويلا مستعدة بغض النظر عمن يفوز، للوقوف واتباع طريق الاستقلال والحرية الخاص بها.. إذا فاز ترامب، فسوف نواجهه ونهزمه.. وإذا فاز بايدن سنواجهه أيضا”.

وأشار إلى أن “فنزويلا عانت طوال خمس سنوات من أكثر الهجمات شراسة، والتي تسعى للتأثير على الاقتصاد الفنزويلي”.

وأعلنت الولايات المتحدة، في سبتمر الجاري، عن فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: “سبوتنيك”