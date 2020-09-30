تحدثت أخصائية الأمراض المعدية كريستين إنجلويد، حول الإجراءات التي يمكن اتباعها للحماية من الإصابة من هذين المرضين، وذلك باتباع عدد من النصائح، بحسب ما نشرها موقع Clevelan Dclinic:

تطرح الكثير من الأسئلة حول كيف سيكون الخريف والشتاء مع تفشي “كورونا” من جهة وبدأ موسم الإنفلونزا ونزلات البرد من جهة أخرى.

حيث يقلل هذا اللقاح من فرص الإصابة بالإنفلونزا كما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض شديد في حال العدوى.

ففيروس “كورونا” ينتشر مثل فيروسات الإنفلونزا، من الرذاذ الذي يخرج من أنف أو فم المريض، أو من خلال لمس يدي الشخص المصاب أو وجهه، أو عن طريق لمس أشياء مثل مقابض الأبواب التي لمسها الأشخاص المصابون.

لذلك يفضل ارتداء القناع في الأماكن العامة وغسل اليدين بشكل متكرر والمحافظة على مسافة أمان.

3-الاهتمام بصيدلية الأدوية المنزلية: