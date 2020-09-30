إسبانيا – تبددت آمال مهاجم ريال مدريد، البلجيكي إيدين هازارد، بالمشاركة في مباراة فريقه اليوم ضد بلد الوليد، لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني، بعد تعرضه للإصابة في يوم المباراة.

وانضم هازارد، الذي عاد للتدريب مع زملائه عقب مشاكل بدنية، إلى تشكيلة الريال استعدادا لاستقبال بلد الوليد، لكن التقرير الطبي لناديه اليوم الأربعاء، كشف معاناة الدولي البلجيكي من إصابة عضلية في الساق اليمنى.

ولم يوضح التقرير المدة التي سيغيبها هازارد، لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، توقعت غيابه لثلاثة أو أربعة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، وعن لقاء ودي لبلجيكا ضد ساحل العاج، ومباراتين في دوري الأمم الأوروبية أمام إنجلترا، وآيسلندا.

وانضم المهاجم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشيلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو، ليعادل أغلى صفقة في تاريخ النادي الملكي، لكن تأثيره في إسبانيا يبقى ضئيلا بعد تعرضه لإصابتين قويتين في الركبة في الموسم الماضي، ليكتفي بخوض 14 مباراة كأساسي في الدوري الإسباني وسجل هدفا واحدا فقط.

المصدر: رويترز