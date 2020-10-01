أذربيجان – أعلن مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، استخدام بلاده طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن حاجييف تأكيده اليوم الأربعاء في حوار مع موقع “والا” العبري، أن القوات الأذرية استخدمت طائرات مسيرة إسرائيلية، بما في ذلك “درونات انتحارية” في عملياتها القتالية الأخيرة بقره باغ.

وأعرب عن إشادة بلاده بتلك الطائرات، قائلا: “نرفع القبعات أمام المهندسين الذين صمموها”.

وأشار إلى أن حكومة باكو تثمن التعاون مع إسرائيل لاسيما في مجال الدفاع، مضيفا أن بلاده لا تشعر بخيبة أمل إزاء صمت تل أبيب بشأن آخر التطورات في قره باغ وتتفهم موقفها.

ردا على سؤال عن تقارير أفادت مؤخرا بهبوط طائرات شحن أذرية في قواعد عسكرية إسرائيلية، وما إذا كانت تل أبيب تزود باكو بالسلاح على خلفية التصعيد الجديد في قره باغ، قال حاجييف إنه “لا يعتقد ذلك”، لافتا إلى أن الاتفاقات الدفاعية بين الدولتين ليست سرية.

وتفيد التقارير، بأن حصة إسرائيل في واردات الأسحللة إلى أذربيجان 60%، فيما تزود باكو تل أبيب بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل