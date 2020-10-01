الاتحاد الأوروبي يباشر آلية ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق “بريكست”

الاتحاد الأوروبي يباشر آلية ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق “بريكست”

بروكسل – أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، وذلك بسبب خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعديل معاهدة “بريكست” الموقعة مع بروكسل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين: “قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال” باتفاق بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الرسالة “تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر”.

من جهتها أكدت لندن تمسكها بقرارها بشأن مشروع قانون حول “بريكست” بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضدها، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس” عن متحدث في الحكومة.

وقال المتحدث إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل “في الوقت المناسب”، لكنه أضاف: “نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام”

وتتجه الحكومة البريطانية نحو إدخال تغييرات محدودة في تشريع محلي “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء اتفاق بريكست، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، قد حذر في وقت سابق من أن التراجع عن اتفاق الطلاق الموقع العام الماضي “قد يقوض ويدمر الثقة السياسية في شكل خطير”.

وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، بعد نحو 4 سنوات من الاستفتاء التاريخي، لكن القواعد الأوروبية ستطبق في المملكة حتى 31 ديسمبر المقبل، في وقت يحاول فيه الطرفان التوصل إلى اتّفاق للتجارة الحرة.

المصدر: وكالات