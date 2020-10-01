ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء اجتماعًا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

الثني اطّلع -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- على آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبدوره، أكّد الحويج أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب، خاصّة أنه حدث وطني وفي مدينة ليبية، ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.

وأحاط الحويج الثني بنتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي”، والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا وتحسين أوضاع المهاجرين وأماكن الإيواء وفق المعايير الدولية، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإمكانية إدماجها في المناهج الدراسية.

واطّلع رئيس الحكومة على نتائج اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات “شنغن” الأوروبية للمواطنين؛ لتخفيف العبء عن المرضى والجرحى والطلاب ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.

وأكّد الوزير أنه دعا من خلال السفير الفخري الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية، مشيرًا إلى أنه أكّد للسفير أنّ ليبيا تشهد استقرارًا سياسياً وأمنيًا وإداريًا في ظل وجود حكومة وجيش قادر على حمايتها.