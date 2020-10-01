ليبيا – أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تقارير عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ لإلحاقهم بالقتال هناك.

الخارجية الروسية قالت في بيان لها وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” : إن التقارير عن نقل “عناصر الزمر المُسلّحة وخاصّة من سوريا وليبيا، بهدف مشاركتهم المباشرة في الأعمال القتالية” تثير قلق روسيا.

وأضاف البيان أنّ هذه العمليات لا تقود إلى المزيد من التصعيد في منطقة النزاع فحسب، بل وتخلق أيضًا تهديدات طويلة الأمد على أمن جميع دول المنطقة.

وفي ختام بيانها دعت الخارجية الروسية قادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع استخدام إرهابيين ومرتزقة أجانب في النزاع، وإخراجهم الفوري من المنطقة.