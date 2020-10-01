الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن قرار الإغلاق الشامل على مستوى المملكة قد يكون مجديا صحيا، لكن تكتنفه العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد.

وقال، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن “الجائحة مستمرة ولا موعد معروفا لانتهائها، لذا يجب علينا دراسة الآثار المترتبة على جميع القطاعات، واتخاذ القرارات بناء عليها، وبما يوازن بين صحة المواطنين من جهة، والحد من الآثار السلبية على مختلف القطاعات من جهة أخرى”.

وأضاف، أن “الحكومة تدرك التداعيات المترتبة على التعليم المدرسي والجامعي”، لافتا إلى “أهمية الاستناد للقرار العلمي والتوصيات الصادرة من لجنة الأوبئة بخصوص هذا الأمر”.

المصدر: “وكالات أردنية”.