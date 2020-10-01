روسيا – عوضت العملة الروسية، اليوم الخميس، جزء من الخسائر التي منيت بها في وقت سابق أمام الدولار واليورو، حيث كان الروبل قد تراجع في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر صرف الدولاراليوم إلى مستوى 77 روبلا، وسجلت العملة الأمريكية، بحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، قراءة عند مستوى 77.02 روبل، بتراجع مقداره 43 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر الإغلاق السابق.

فيما هبط سعر صرف العملة الأوروبية، اليورو، بواقع 38 كوبيكا إلى 90.68 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء صعود الروبل الروسي اليوم على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف، حيث يتخوف المستثمرون من تراجع الطلب على الخام في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات