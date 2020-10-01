ألمانيا – توج فريق بايرن ميونخ بطل الدوري وكأس ألمانيا بقلب بطل كأس السوبر أيضا، على حساب غريمه التقليدي بروسيا دورتموند في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الأربعاء.

وأحرز ثلاثية العملاق البافاري كل من اللاعبين، الفرنسي كورينتين توليسو، وتوماس مولر، وجوشوا كيميتش في الدقائق (18 و32 و82) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية بوروسيا دورتموند كل من لاعب خط الوسط جوليان براندت والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (39 و55) من عمر المباراة التي جرت على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ.

ورفع بايرن ميونخ كأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي، مبتعدا بفارق لقبين عن وصيفه بوروسيا دورتموند.

وواصل فريق بايرن ميونخ بذلك حصد الألقاب بعد تتويجه بلقب بطل الثنائية المحلية، دوري “البوندسليغا” وكأس ألمانيا، والثنائية الأوروبية، دوري أبطال أوروبا “الشامبيونز ليغ” وكأس السوبر الأوروبي.

المصدر: وكالات