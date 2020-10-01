أرمينيا – أعلن الأرمني أرسين هاروتيونيان، بطل أوروبا للمصارعة الحرة، الالتحاق بالمتطوعين للقتال في إقليم قره باغ، بعد تصاعد الصراع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي.

ونقل موقع “NEWS.am” عن أرسين هاروتيونيان، البالغ من العمر 20 عاما، قوله: “انتظرت عدة أيام للذهاب إلى خط المواجهة مع والدي. انضممت إلى مفرزة المتطوعين (جايدوك) تحت قيادة والدي كارين هاروتيونيان. سيكون النصر حليفنا. سنبذل قصارى جهدنا للانتصار. فليباركنا الرب. سنعود منتصرين”.

يذكر أن أرسين هاروتيونيان أحرز لقب بطل أوروبا للمصارعة الحرة عام 2019 في وزن ما دون 61 كغم.

المصدر: وكالات