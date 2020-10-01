ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية المفوّض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء وفدًا من مدينة غات.

الوفد يضمُّ -بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة- كلًا من العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق صالح همه، ورئيس بلدية غات التابعة للرئاسي موسى السنوسي المهدي، وعضو المجلس البلدي قدري أحمد السنوسي ومدير أمن غات عميد فتحي الشريف.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس استعراض الأوضاع الأمنية داخل مدينة غات ومناقشة سبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجهها عدد من المرافق في غات، خاصّةً الأمنية منها، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه المدينة لإيجاد الحلول الناجعة لها.

وبحث المجتمعون سبل دعم مديرية الأمن بالإمكانيات لحفظ الأمن وبسطه داخل المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين؛ حتى يشعر المواطن بالأمن والطمأنينة، بالإضافة لإلى عدد من المواضيع التي تهم مدينة غات.