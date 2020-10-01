سوريا – أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات التي فرضتها بلاده مؤخرا على سوريا لا تستهدف بشكل عام التجارة أو المساعدات أو الأنشطة المتعلقة بالأعمال الإنسانية.

وقال بومبيو: “فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 17 فردا من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلا عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري”.

وأضاف: “الشعب السوري هو ضحية أفعال هؤلاء التي تطيل أمد معاناة أبناء سوريا”.

وتابع: “يعد قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الطريق الوحيد للمضي قدما، نحو حل الأزمة في سوريا”.

وشدد بومبيو، على أنه لن تتوقف عمليات إدراج المسؤولين والقادة العسكريين السوريين على لائحة العقوبات الأمريكية، وحان الوقت لحل سياسي سلمي للأزمة السورية على النحو المطلوب.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة أخرى من العقوبات على سوريا استهدفت هذه المرة 13 كيانا وفادا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في يوليو الماضي، إن “العقوبات الجديدة، ستكون جزءا من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري”.

المصدر: “الخارجية الأمريكية”