اليابان – علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم، تداولات الأسهم ليوم كامل، إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في حدوث أسوأ توقف للخدمة في ثالث أكبر سوق للأسهم بالعالم على الإطلاق.

وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة، في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوغا التحول الرقمي كأولوية قصوى.

كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو بجذب المزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونغ كونغ، في ظل مخاوف للشركات هناك حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.

وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة فنية في الأجهزة الخاصة بنظام “آروهيد” للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى الجهاز الاحتياطي. وهذا أول يوم كامل يعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.

وقالت مجموعة بورصة اليابان، التي تدير بورصة طوكيو في بيان :”بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي اعتبارا من الغد فصاعدا”.

المصدر: رويترز