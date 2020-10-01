ليبيا – أعرب زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو عن غضبه من تصريحات وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان بيرات البيرق، التي أوضح فيها عدم مبالاته بالتقلّبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية.

أوغلو وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقله موقع “تركيا الآن” بيّن أنّه كان ينتظر ردّ وزير المالية على موجة التقلّبات التي تشهدها الليرة التركية، قائلًا: “لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فرغم رفع البنك المركزي أسعار الفوائد البنكية أملًا في أن ينخفض حجم التضخّم إلّا أنه ارتفع التضخّم أكثر ومازال الدولار يواصل انهياره بقفزات تاريخية”.

واختتم رئيس حزب الشعب منشوره بأن تركيا تتأرجح حاليًا بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة التي دفع بها القصر الذي يرى مسؤوله المواطنين الأتراك عبارة عن مجرد رعايا للقصر.

ونوّه الموقع إلى أنّ وزير الخزانة والمالية التركي وصهر أردوغان أعرب عن عدم مبالاته بالتقلّبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية يُعنى به فقط الطبقة الارستقراطية التي تقود سيارات المرسيدس لكن أسعار الصرف لا يُعنى بها المواطن البسيط.