ليبيا- أكّد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أنّ الجهود المشتركة مع الحلفاء خلال الأسابيع الأخيرة حول الأزمة الليبية أصبحت تؤتي ثمارها.

دي مايو جدّد خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، التأكيد على أنّ أزمة ليبيا تعدُّ قضية أمن قومي بالنسبة لإيطاليا، مضيفًا: “نعمل بشكل مكثّف مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة لدعم مسار الحوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار”.

ووصف الولايات المتحدة بالحليف الاستراتيجي الذي يقدّم مساهمة أساسية في استقرار المنطقة بأكملها.

كما أشار دي مايو الى أنّ الأسابيع القليلة الماضية كانت أساسية لليبيا، حيث تم احراز خطوات إلى الأمام، على رأسها الحوار الليبي-الليبي وبين الدول التي لها تأثير على البلاد.