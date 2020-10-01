إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الظهير الأيمن الأمريكي، سيرجينيو ديست من أياكس أمستردام الهولندي، لمدة خمسة أعوام في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو.

وجاء في بيان للنادي الكتالوني: “سيوقع اللاعب على عقد للمواسم الخمسة المقبلة حتى نهاية 2024-2025 مع بند لفسخ العقد بقيمة 400 مليون يورو”.

وتابع: “برشلونة وأياكس توصلا إلى اتفاق لانتقال سيرجينيو ديست. بلغت قيمة الصفقة 21 مليون يورو إضافة لخمسة ملايين مكافآت”.

وسيخلف ديست في مركز الظهير الأيمن، البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي انتقل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

وبات الأمريكي البالغ من العمر 19 عاما، خامس صفقة للنادي الكتالوني هذا الصيف، بعد البوسني ميراليم بيانيتش، والبرتغالي ترينكاو، والإسباني بيدري، والبرازيلي ماتيوس فرنانديش.

وسينضم ديست، الذي يملك الجنسيتين الهولندية والأمريكية وخاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب بلاد “العم سام”، إلى زميله السابق في أياكس، فرنكي دي يونغ، الذي وصل الى ملعب “كامب نو” مطلع الموسم الماضي.

وبدأ ديست مسيرته مع ألميري شرق أمستردام، في العام 2012 قبل أن ينضم إلى أياكس.

وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في يوليو 2019، ولعب الموسم الماضي 35 مباراة مع النادي الهولندي، منها 27 أساسيا مسجلا هدفين إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات