فرنسا – أعلن أولمبيك ليون، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط ميلان، بعقد لمدة خمس سنوات مقابل 20 مليون يورو.

وقال رئيس ليون، جان ميشيل أولاس في بيان “هذه صفقة مهمة جدا. كنت أتطلع إلى إظهار أن بوسعنا إبرام تعاقدات كبيرة، ومن أجل التأكيد على بناء مستقبل للنادي”.

وأضاف “بدأ لوكاس مسيرته بشكل رائع، وهو لاعب برازيلي دولي منذ وقت مبكر. نريد لاعبين مميزين لكن أيضا لاعبين بوسعهم تقديم مئة بالمئة من جهدهم للنادي”.

ومن جهته، قال باكيتا “منحتني فترتي في ميلان الخبرة وسمحت لي بالتطور. تركيزي الآن منصب على ليون.. وجود بعض اللاعبين البرازيليين (في صفوف ليون) سيساعدني لكنني أتطلع إلى التأقلم مع كل اللاعبين الآخرين أيضا”.

وشارك باكيتا (23 عاما)، في 44 مباراة مع ميلان في كل المسابقات منذ انضمامه من فلامنغو في 2019، كما خاض 11 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس كوبا أمريكا 2019.

المصدر: وكالات