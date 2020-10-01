مصر – أعلن نادي الأهلي، بطل الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إنهاء علاقته التعاقدية مع مدربه السويسري رينيه فايلر، وتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بدلا منه.

وجاء في بيان نشره نادي الأهلي على موقعه: “قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتي تضمنت ما يلي:

1. إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة.

2. التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد الجمعة ولمدة موسمين، مع جهازه المعاون الذي يضم مدربا عاما ومعدا بدنيا ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون كمدرب حراس المرمي، واللذان تم الأبقاء عليهما، واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة”.

ورحبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على شبكة “تويتر”، بالمدير الفني الجديد للفريق، كما لاقى اختيار موسيماني ترحيبا من جماهير النادي الأحمر، نظرا لخبرات المدرب الجنوب إفريقي الكبيرة على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى تحقيقه نجاحات كثيرة مع فريقه السابق ماميلودي صنداونز.

المصدر: موقع نادي الأهلي