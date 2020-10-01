روسيا – أدخلت روسيا ومالطا تعديلات على اتفاقية حكومية سابقة متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بينهما، ومن شأن هذه الخطوة الجديدة أن تحقق إيرادات إضافية للميزانية الروسية.

وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن روسيا ومالطا وقعتا على بروتوكولا يدخل تعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، حيث ستتم زيادة ضريبة الدخل إلى 15% على أرباح الأسهم والفوائد.

ومن المقرر أن يتم التصديق على الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام القادم.

وقبل مالطا أدخلت روسيا تعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قبرص، وتم ذلك بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي قد وجه الحكومة الروسية في مارس الماضي برفع ضريبة الدخل إلى 15% المطبقة على أرباح المساهمين الأجانب في الشركات الروسية.

وأوعز الرئيس الروسي أيضا بتوجيه الإيرادات الإضافية، التي ستحصل عليها الميزانية الروسية من مراجعة الاتفاقيات الضريبية مع الدول الأخرى، نحو دعم الاحتياجات الاجتماعية للروس، وفي مقدمتها دعم الأسر التي لديها أطفال والعاطلين عن العمل والمعوقين.

المصدر: “تاس”