فيينا – استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ تلقت الدعم من تجدد الآمال إزاء تحفيز مالي أمريكي، لكن المخاوف بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا وعرقلة ذلك للطلب على النفط كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 40.21 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% أمس الأربعاء.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بواقع سنتين إلى 42.32 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 0.2% أمس.

وتقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز مالي جديدة على مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي جيفري هالي: “حتى إذا وقع عليها ترامب، ما زال يتعين أن يصدرها ويوافق عليها مجلس النواب”.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط أمس الأربعاء بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، قفز بأكثر من المتوقع في أحدث أسبوع.

لكن مخاوف الطلب مستمرة، إذ أصابت الجائحة ما يربو على 7.2 مليون وأودت بحياة ما يزيد عن 206 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

المصدر: “رويترز”