إنجلترا – أهدى المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جهاز “آيفون x” لابنة خاله عبد العزيز البمبي، وذلك عقب تفوقها في الثانوية العامة والتحاقها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وحرص محمد صلاح نجم “الريدز” على الاتصال هاتفيا بابنة خاله وتقديم التهنئة لها عقب التحاقها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدا لها أن التفوق في الثانوية العامة هو بداية لمشوار حياة جديد عنوانه الإصرار والتحدي من أجل تحقيق الهدف.

يذكر أن عبد العزيز البمبي خال محمد صلاح هو رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح ويعد من أقرب الأشخاص لمحمد صلاح، الذي يحرص دائما على قضاء أطول وقت معه في زياراته المتقطعة لقرية “نجريج” مسقط رأس نجم ليفربول ومنتخب مصر.

المصدر: RT