الدنمارك – أعطت وكالة الطاقة الدنماركية الضوء الأخضر لتشغيل “السيل الشمالي-2″، وهو مشروع لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ووفقا لما ذكرته وكالة “تاس” اليوم الخميس، فقد أصدرت الوكالة الدنماركية تصريحا يتضمن الشروط التي تضمن التشغيل الآمن لأنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.

ومن الشروط التي وضعهتا وكالة الطاقة الدنماركية يجب تشغيل أنبوب واحد من “السيل الشمالي-2” والتأكد من استيفاء الأنبوب للشروط المحددة في تصريح البناء والتشغيل.

وبذلك تكون شركة “نورد ستريم -2″، المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط الأنابيب “السيل الشمالي-2″، قد حصلت على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر عبر مياهه خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع “السيل الشمالي-2″، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ هذا المشروع.

المصدر: “تاس”