تونس – نقل مدرب الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، معين الشعباني، على عجل إلى أحد مستشفيات العاصمة التونسية، بعد معاناته من بعض المشاكل الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأكد الشعباني في تدوينة نشرها على حسابه في موقع “فيسبوك”، أن صحته في تحسن ملحوظ، قائلا: “الحمد لله صحتي في تحسن ملحوظ وأحسن من الأيامات إلى فاتو ما نجمتش (لم أستطع) نجاوب الناس الكل.. المرض هذا ما يحبش برشا الكلام لأنو إستنزاف للطاقة.. شكرا لاتصالاتكم وإن شاء االله نرجعو نتكلمو بعد أيام قليلة.. ربي يفضلكم وشكرا للتفهم”.

وكان الشعباني، أعلن في وقت سابق عبر صفحته في “فيسبوك”، إصابته بفيروس كورونا.

وسجل الترجي الرياضي التونسي إصابات بالفيروس في صفوف ستة من لاعبيه وهم، مجدي تراوي، وصبري البوعزيزي، وعثمان النجار، وطبيب الفريق، وياسين بن أحمد، وسيف الدزيري.

المصدر: وكالات