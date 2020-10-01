إسبانيا – وضعت هيئة الضرائب في إسبانيا البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرسي، ومهاجم برشلونة سابقا على قائمتها السوداء، إثر ديون تترتب عليه بأكثر من 34 مليون يورو.

ويتصدر اسم نيمار، مهاجم برشلونة بين عامي (2013 و2017) قائمة تضم آلاف الأفراد والشركات التي لديها “ديون بأكثر من مليون يورو”، وهو الأعلى بين جميع “المدينين” إذ بلغت ديونه 34.6 مليون يورو، وذلك وفقا لوثيقة رسمية نشرت اليوم الأربعاء، على موقع الهيئة.

ولم تحدد الهيئة الرسمية للضرائب التي أكدت ظهور اسم نيمار للمرة الأولى في هذه القائمة السوداء، رابط الدين وما إذا كان مرتبطا بانتقاله في 2013 من فريقه سانتوس إلى برشلونة.

لكنها أشارت إلى أنه كان لابد من استيفاء عدة معايير، مثل تجاوز الموعد النهائي لتسديد الديون أو حتى عدم تسديدها في ديسمبر 2019 ليكون على القائمة السوداء.

وكشفت الصحافة الإسبانية الصيف الماضي، أن سلطات الضرائب المحلية طالبت نيمار بمبلغ يقارب 35 مليون يورو في قضية تهرب ضريبي من الفترة التي كان يلعب فيها مع النادي الكتالوني، لكن المعلومات لم تكن رسمية إلى حد الآن.

المصدر: “فرانس 24/ أ ف ب”