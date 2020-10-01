هيونداي تدخل عالم السيارات السريعة بمركبة جبارة

كوريا ج – تداولت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لسيارة جديدة طورتها شركة هيونداي لتكون واحدة من بين أقوى السيارات متوسطة الحجم.

وبالنظر للفيديوهات والصور المنشورة نلاحظ أن السيارة الجديدة صممت لتكون سيارة سريعة، وزودت بممتصات صدمات وحروف بارزة فوق العجلات، وبجنح هوائي كبير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

كما تميزت هذه المركبة بشبك أمامي كبير أمام غطاء المبرد مزين بشعار “N” الذي يمثل العلامة التجارية التابعة لهيونداي والمتخصصة بتطوير المركبات الكهربائية والقوية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة تحمل اسم RM20e Racing Midship، وتعمل بمحركات كهربائية جبارة تنتج عزما يعادل 810 أحصنة.

وبفضل المحركات القوية يمكن لهذه المركبة زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3 ثوان فقط، والتسارع من 0 إلى 200 كلم/سا في 9. 8 ثانية.

وتعمل هيونداي في العامين الأخيرين بشكل ملحوظ على تطوير العديد من نماذج السيارات الكهربائية وسيارات السباق الصغيرة، فمنذ مدة سربت بعض المواقع صورا لقمرة سيارة كهربائية تعمل عليها لتطلقها تحت اسم Ioniq، وقبلها كانت مقاطع فيديو قد أظهرت اختبارات هذه الشركة لنموذج من سيارات i20 N الصغيرة المخصصة للسباقات.

المصدر: moto1