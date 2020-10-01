ليبيا – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنّ دعم روسيا ومصر لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) سيؤدي إلى استمرار تقويض السلام والاستقرار في ليبيا.

أكار وخلال مشاركته في ندوة افتراضية بعنوان “تركيا في البيئة الأمنية العالمية والإقليمية المتغيرة” نظّمها “مركز التفاهم البريطاني التركي” ونقلتها وكالة “الأناضول” التركية أمس الأربعاء إدعى : “مليشيات حفتر المدعومة من المرتزقة، استهدفوا المطارات والمدارس والمناطق السكنية ومخازن الإمدادات الطبية، فضلًا عن العثور على مقابر جماعية في المناطق التي تمّ تحريرها من قوات حفتر”.

وزعم الوزير التركي في ختام حديثه أنّ أولوية تركيا الحفاظ على سيادة الأراضي الليبية والوحدة الوطنية واحتضان جميع الليبيين في بلد مستقل و”ذي سيادة” دون أن يشير إلى إنتهاك بلاده للأراضي الليبية وإرسال عشرات الالاف من المرتزقة من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلين بجماعات إرهابية.