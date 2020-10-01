روسيا – أعلن البروفيسور أناتولي ألتشتاين، عالم الفيروسات الروسي، أن تناول فيتامين D واتباع نمط حياة صحي، يمكن أن يزيد مقاومة الجسم للفيروس التاجي المستجد.

وقال البروفيسور في حديث لقناة RT التلفزيونية، من اجل تعزيز مناعة الجسم يجب أولا وقبل كل شيء “مراعاة جميع الإجراءات والتدابير المتخذة ضد الجائحة، وضرورة التقيد بالمسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة وأماكن تجمع الناس، ويجب غسل اليدين وتعقيمهما بالسوائل المطهرة”.

وأضاف، “وإذا كان بالإمكان العمل عن بعد، فهذا أمر جيد، ولكن بالطبع، من المهم جدا في نفس الوقت، ممارسة التمارين البدنية والتجول مع محاولة عدم الاتصال بالآخرين”.

ووفقا له، من الضروري تناول فيتامين D، الذي يمكن أن يزيد مقاومة الجسم للفيروس التاجي المستجد. كما يجب بالإضافة إلى هذا، اتباع نظام غذائي صحي والنوم جيدا والامتناع عن تناول الكحول.

وقال، “هذه هي الطرق الرئيسية ليكون الإنسان بحالة جيدة ويمكنه مقاومة العدوى. وإن اتباع نمط حياة صحي ومراعاة جميع الإجراءات والتدابير المتخذة يساعد ليس فقط في مكافحة الفيروس التاجي المستجد، بل وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى”.

المصدر: نوفوستي