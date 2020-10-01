ليبيا – قال رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية في ليبيا عادل ياسين إنّ السلاح يدخل ليبيا عن طريق مطاري طرابلس ومصراتة وعن طريق تونس، مطالبًا بمنع وصول طائرات البلدين المارقين تركيا وقطر إلى هذين المطارين.

ياسين أوضح في تصريح لموقع” العين الإخبارية” أمس الأربعاء أنّ السفن الحربية التركية تصول وتجول على الشواطئ الليبية، دون محاسبة، مؤكّدًا أنّ هناك تواطئًا من الأمم المتحدة لإطالة أمد الصراع في ليبيا حتى تتحقق أهداف الثورات العربية في ليبيا.

وضاف: “العالم في 2011 حينما أسقط القذافي منع حتى دخول الغذاء وليس السلاح، لكن الآن نرى كلّ يوم ونشاهد دخول السفن الحربية التركية والطائرات محمّلة بالأسلحة والمرتزقة أمام الجميع، في انتهاك واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي ولعملية إيريني التي أطلقتها أوروبا لمراقبة حظر تصدير السلاح”.

ياسين أكّد أنه يمكن تطبيق حظر السلاح على ليبيا شرط جدية الأمم المتحدة وأصحاب القرار في مجلس الأمن الدولي.