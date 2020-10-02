ليبيا – قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر إنّ اجتماعًا وزاريًا حول ليبيا سيعقد الإثنين المقبل برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

سوتر أشار في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أنّ الاجتماع يأتي في وقت دقيق، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من التطوّرات المشجعة، ومنها المحادثات الأمنية التي أجريت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط.

ونوّه المندوب الألماني إلى أهمية الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أنّ هناك العديد من المشكلات التي يتعيّن حلّها، وبالتحديد وقف إطلاق النار، ومستقبل العملية السياسية.

وأكّد سوتر أنّ اجتماع الإثنين هو متابعة لمؤتمر برلين، الذي عقد في يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم 2510.